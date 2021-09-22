Facebook потратил 13 млрд долларов на технологии безопасности

Как стало известно, компания Facebook привлекла около 40 тысяч человек для разработки и усовершенствования технологий безопасности, используемых, в том числе, и в социальной сети. За последние пять лет на эти цели потрачено 13 миллиардов американских долларов.

По словам экспертов, основная часть данной суммы была вложена в обеспечение сохранности персональных граждан пользователей. При этом в Facebook рассказывают о более чем 150 попытках хакерских взломов ресурсов компании с 2017 года.

Со своей стороны, компания только в первой половине текущего года заблокировала около трех миллионов фейковых аккаунтов, которые могли быть использованы злоумышленниками. В сфере безопасности Facebook активно сотрудничает с 80 партнерами.