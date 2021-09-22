 

Netflix внедрил бесплатную подписку в Кении

22.09.2021, 14:06, Новости дня
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Владельцы стримингового сервиса Netflix заявили о предоставлении возможности оформить бесплатную подписку для жителей Кении. Однако компания тут же сделала оговорку, что это касается только мобильных устройств, которые работают на операционной системе Android.

Представители компании обещают, что новые условия станут реальностью в течение ближайших недель. Еще одна хорошая новость в том, что акция не временная. Администрация Netflix обещает, что бесплатная подписка оформляется раз и навсегда. Плохая новость в том, что с такой подпиской можно получать не весь контент в стриминговом центре.

Эксперты пытаются догадаться, будет ли распространен такой опыт и на другие страны. Однако в компании об этом ничего не сообщают.



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