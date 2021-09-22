“TikTok – это возможность быть успешным и богатым уже сегодня”. Поплавский на первом занятии факультета TikTok поделился со студентами опытом блогерства

Первое занятие прошло в “профессионально-практической лаборатории TikTok”, студентам показали еще две лаборатории с оборудованием, продакшн-студию и “психологически эмоциональную лабораторию TikTok”, пишет “РБК-Украина”.

“Произошел настоящий резонанс, что мы впервые в Украине и мире открыли факультет TikTok. Много было критики в нашу сторону, значит мы на правильном пути. Критика пробуждает в нас еще большее желание развиваться, воспитать новую плеяду трендсеттеров и вывести украиноязычный TikTok на мировой уровень! Я убежден, что будущее за социальными сетями, охват которых превышает в миллионы раз “старые” медиа! Все мировые бренды уже не просто в социальных сетях, они существуют в них. Обучаясь на факультете TikTok, вы будете владеть инструментами эффективных медиакоммуникаций. Университет ввел целую серию новшеств, которые позволят молодежи получить профессионально-практические навыки. Мы готовим студентов не к экзаменам, а к жизни!” – цитирует комментарий Поплавского агентство.

Он сообщил, что все студенты Университета культуры параллельно с образованием по основной специальности смогут бесплатно учиться на факультете TikTok и это будет для них второе высшее образование.

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Публикация от Михайло Поплавський (@poplavskiy_michail)

С первого сентября 2022 года состоится отдельный набор на факультет TikTok, где будут обучать режиссуре, актерскому мастерству, звукорежиссуре, хореографии, блогерству, оперативному монтажу, диджитал-маркетингу, продюсированию и другим навыкам. Также студенты получат знания по маркетингу в социальных сетях, инфлюенс-маркетингу, продакшену, копирайтингу, PR, имиджелогии, отмечает “РБК-Украина”. Занятия, по информации агентства, будут проводить преподаватели соответствующих кафедр, ведущие практики-маркетологи, успешные SMM-менеджеры, режиссеры, сценаристы.

“Для этой сферы деятельности важными являются навыки и креатив, а не какие-то “высокие материи”, мало применимые в реальной жизни. Главная задача – сделать так, чтобы выпускники стали востребованными и известными. Будет много практических занятий, а среди преподавателей действующие креативщики и ТОП менеджеры компаний. Instagram, TikTok – это возможность быть успешным и богатым уже сегодня!” – заявил Поплавский.

Преподаватель факультета TikTok, кандидат наук по социальным коммуникациям, основательница и генеральный директор Международного брендингового агентства Branding & Branding & Bonsulting VVV” Вилена Воронова заявила, что идея Поплавского украинизировать TikTok – это еще одно доказательство того, что он “ломал и ломает стереотипы и элиминует клише”.

На первое занятие пришли топовые тиктокеры Украины: студентка Университета культуры, певица, актриса и блогер Анна Тринчер (1,8 млн подписчиков TikTok), а также актриса, блоггер, выпускница Университета культуры Ирина Кудашова (1,4 млн подписчиков) и тиктокер Влад Ледбой (1,6 млн. подписчиков).

Преподаватель по хореографии факультета TikTok, украинская танцовщица, победительница телевизионного талант-шоу “Танцуют все” Илона Гвоздева сказала, что завидует студентам, потому что во времена ее учебы таких возможностей не было.

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