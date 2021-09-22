Рада поручила Кабмину проанализировать обеспечение украинцев жильем

За принятие постановления проголосовали 343 нардепа. Постановление поручает Кабмину Украины в трехмесячный срок проанализировать состояние обеспечения граждан жильем, а также наличие средств, необходимых для этого.

В тексте постановления говорится, что депутаты поручили правительству собрать информацию о среднем и максимальном сроке пребывания на учете граждан и динамике продвижения жилищной очереди с 1991 года, а также статистику получения жилья за последние 10 лет.

По результатам этого анализа ожидается разработка правительственной программы обеспечения реализации права граждан на жилье.

Во время обсуждения постановления нардеп от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко отметил, что в документе идет отсылка к жилищному кодексу времен СCCР.

“Мы до сих пор не декоммунизировали наше законодательство. 30 лет отпраздновали со Дня Независимости Украины, а все ссылаемся на законодательство УССР”, – добавил он.

С ним согласился бывший министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, народный депутат от “Батьківщини” Алексей Кучеренко.

“Деньги надо выделять, госпрограмма должна появиться. А для того, чтобы она появилась, надо заменить старый жилищный кодекс. Кстати президент [Украины Владимир Зеленский] поручил разработать его”, – отметил он.

Перед голосованием за проект постановления первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук согласился с инициативой нескольких нардепов декоммунизировать жилищный кодекс Украины.

“Я абсолютно согласен и надеюсь, что зал в едином порыве поддержит во втором чтении закон о десоветизации украинского законодательства, в котором одним из пунктов является изменение жилищного кодекса УССР, а также предоставление конкретного поручения Верховной Раде на разработку соответствующего проекта с четко зафиксированными шагами”, – сказал он.

Контекст:

Правительство Украины в январе утвердило постановление о программе “Доступная ипотека 7%”, предусматривающей удешевление стоимости ипотечных кредитов. Запуск программы состоялся 1 марта.

Программа предоставляет возможность гражданам с относительно невысоким уровнем доходов получить жилье в кредит с частичной компенсацией процентов государством, отметило Министерство финансов.

В Офисе президента Украины объяснили, что по этой программе в ипотеку нельзя будет купить жилье, построенное до 2015 года. Максимальный срок ипотеки составит 20 лет, а минимальный первоначальный взнос – 15% от стоимости жилья.

—