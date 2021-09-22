 

“Хочет показать себя в роли жертвы”. Известный хореограф прокомментировал слова Зарицкой о его отказе выступать с ней на “Танцах со звездами”

22.09.2021, 11:38, Новости дня
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По словам Прохорова, в мае Зарицкая обратилась к нему с просьбой помочь подготовиться к проекту. Хореограф отметил, что был не против выступить в шоу вместе с артисткой, но не получал такого предложения от продюсеров передачи.

При этом артист признался, что проходил пробы еще с двумя участницами этого сезона.

Хореограф заявил, что Зарицкая сейчас “хочет показать себя в роли жертвы”, так как на самом деле он не отказывался с ней танцевать, а попросил артистку дождаться решения продюсеров об утверждении пар.

Вместе с тем Прохоров говорит, что не знал о желании Зарицкой выступать на проекте вместе с ним, так как изначально певица договаривалась только о подготовке.

Контекст:

10 августа Зарицкая в интервью украинской ведущей Маше Ефросининой рассказала, что сперва танцевала с одним партнером, но он не был уверен в их победе на проекте. По словам Зарицкой, танцор заявил ей об этом, прислав сообщение, после чего продюсеры подыскали для нее другого хореографа. Им стал танцор Юрий Мешков. С ним у Зарицкой также не сразу сложились отношения.

20 сентября певица заявила, что ее первым партнером был Прохоров. Зарицкая также подчеркнула, что между ними произошел конфликт, после чего Прохоров заявил о нежелании с ней танцевать.

“Мы очень дружили. И это был для меня удар. И я просто согласилась на человека, которого вообще не знаю. Но все классно, слава богу”, – отметила тогда артистка.

Прохоров ранее принимал участие в этом шоу, выступая на паркете вместе с украинской гимнасткой Анной Ризатдиновой – в 2019 году пара заняла второе место.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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