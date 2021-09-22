 

По автомобилю Шефира выпустили 10 пуль, объявлена спецоперация – МВД Украины

22.09.2021, 11:38, Новости дня
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“Сегодня, около 10.00 утра, недалеко от села Лесники была обстреляна машина первого помощника президента Сергея Шефира. В автомобиль попало более 10 пуль. Раненый водитель”, – рассказали в министерстве. 

На месте работают следственно-оперативные группы полиции. Правоохранители проводят спецоперацию по розыску подозреваемых.

Источники “Украинской правды” сообщили, что в машину Шефира стреляли автоматной очередью из леса. По словам собеседника издания, на месте происшествия находится генпрокурор Украины Ирина Венедиктова. 

Контекст:

Источники издания “ГОРДОН” сообщали, что Шефир жив, его водитель ранен в голень. Автомобиль Шефира не бронирован.

Зеленский в 2020 году говорил, что Шефир – среди лиц, которым он доверяет больше всех.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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