На АЗС в Крыму задержаны 58 участников конфликта

На одной из автозаправочных станций в Евпатории задержаны 58 участников конфликта, у них изъято травматическое оружие, информирует пресс-служба главного управления МВД РФ по Республике Крым.

Информация о нарушении общественного порядка на одной из АЗС в Евпатории поступила в городской отдел МВД России. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что между собравшимися происходит конфликт, передает ТАСС.

«Во время предотвращения противоправных действий отдельные граждане из числа собравшихся предприняли попытку нарушения общественного порядка. Для ее пресечения сотрудниками полиции в соответствии с законодательством было произведено несколько выстрелов в воздух, пострадавших нет. Полицейские задержали 58 граждан, в ходе осмотра у них обнаружено и изъято травматическое оружие различных марок», – говорится в сообщении.

Все задержанные доставлены в отдел полиции для выяснения обстоятельств. Ситуация стабилизирована и находится под контролем полицейских, массовых нарушений общественного порядка не допущено. По факту конфликта проводится проверка.