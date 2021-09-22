 

Вести – на Украине заговорили об обязательной вакцинации

22.09.2021, 9:06, Новости дня
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Глава украинского Министерства здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в стране могут ввести обязательную вакцинацию от коронавируса. Как передают «Вести», также чиновник анонсировал массовую вакцинацию среди подростков в возрасте от 12 лет.


Reuters

На Украине могут ввести обязательную вакцинацию от коронавируса. Как пишут «Вести», об этом заявил глава украинского Министерства здравоохранения Виктор Ляшко.

Ляшко отметил, что на сегодня на Украине вакцинация является бесплатной и добровольной. При этом рассматривается вопрос о введении определённых категорий профессий в состав декретированных.

«Это контингент, который может приходить на работу после прохождения полного курса вакцинации против определённых инфекционных болезней. Такие варианты рассматриваются, но мы взяли опыт ЕС и США: когда вводятся ограничения, но они не работают для вакцинированных», — уточнил глава Минздрава.

Также министр анонсировал массовую вакцинацию среди подростков в возрасте от 12 лет.

«Всему свое время», — заявил он и напомнил, что в приоритете остаются люди старше 60 лет, поскольку 82% всех смертей приходится на данную категорию.



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