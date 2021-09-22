За сутки в Украине подтвердили наибольшее за четыре месяца число новых случаев COVID-19

“21 сентября 2021 года в Украине зафиксировано 6754 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 625, медработников – 125). Также за прошедшие сутки госпитализированы 2175 человек, летальных случаев – 105, выздоровели – 2095 человек”, – говорится в сообщении.

Сутками ранее в стране подтвердили 5159 случаев COVID-19. Последний раз больше новых инфицирований, чем 21 сентября, фиксировали 14 мая – 6796.

За последние сутки в Украине сделали 82 243 теста на коронавирус, из них методом ПЦР –36 642.

Больше всего инфицирований зарегистрировали в Харьковской (774) и Днепропетровской (556) областях.

Всего с начала эпидемии в стране подтвердили 2 362 559 случаев коронавирусной инфекции, скончался 55 161 пациент с COVID-19, выздоровели 2 235 668 человек.

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Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом и в начале осени в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, с 9 сентября показатель превысил 3 тыс. 16 сентября количество новых случаев впервые с мая превысило 6 тыс.

В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявлял 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.

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