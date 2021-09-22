 

Назван размер МРОТ на 2022 год

22.09.2021, 7:54, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыМинимальный размер оплаты труда (МРОТ) в РФ в будущем году составит 13 617 рублей, сообщил глава Минтруда Антон Котяков.

«В 2022 году – 13 617 рублей, это плюс 6,4% к уровню 2021 года», – сообщил министр, передает РИА «Новости».

Котяков отметил, что в нескольких отраслях произошел рост заработных плат. Это, в свою очередь, приводит к росту медианной зарплаты и, следовательно, увеличению МРОТ.

В соответствии с принятой в 2020 году методикой, минимальный размер оплаты труда определяется как 42% от медианной заработной платы за предыдущий год, рассчитанной Росстатом. Медианная заработная плата – это величина, относительно которой у половины населения зарплата выше, а у половины ниже.

Во вторник премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что показатели российского рынка труда вернулись к допандемийным значениям, потребительский спрос также приближается к прежнему уровню. 



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