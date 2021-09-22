 

24 канал – украинский учебник по истории оказался похож на пособие по христианской этике

22.09.2021, 7:26, Новости дня
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На Украине в учебнике по истории для 6 класса обнаружили очень странные тезисы. Как пишет «Телеканал новин 24», в нём утверждается, что человека создал Бог и вдохнул в него жизнь, а неандертальцев нельзя считать первобытными людьми. По словам родителей школьников, книга больше напоминает пособие по христианской этике, нежели по истории.


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В сети украинцы обнародовали странные тезисы из школьного учебника по истории для учеников 6 класса. Как передаёт «Телеканал новин 24», в нём утверждается, что человека создал Бог и вдохнул в него жизнь, а неандертальцев нельзя считать первобытными людьми.

Мама ученика Анна Либа рассказала, что странные тезисы описаны в учебнике «Всемирная история. История Украины» (интегрированный курс для 6 класса) от авторов Александра Бандровского и Виталия Власова. По её словам, она с сыном читала учебник и заметила там много удивительных вещей.

«Там написано, что все теории о происхождении человечества — полный бред, ибо создал Бог человека и вдохнул в него жизнь. Мой сын не поверил в это и сам рассматривал учебник», — рассказала Анна.

Женщина считает, что этот учебник больше напоминает учебное пособие по христианской этике, чем по истории.

Далее украинский канал представил выдержки из учебного пособия:

«И сотворил Господь человека из праха земного. И дыхание жизни вдохнул в него — и стал человек живой душой, которая является воплощением божественной теории происхождения человеческой жизни».

«Начало истории человечества связывают с появлением человека разумного (гомо сапиенс), который, собственно, и был первым настоящим человеком. Ибо, кроме искусных рук и совершенства строения, имел речь и тонкую душевную организацию. Недаром, по Библии, человек стал человеком, когда Бог вдохнул в него душу».

«Появились существа, которых учёные называют приматами. Около 40 миллиардов лет назад возникли более высокоорганизованные приматы, которых называют обезьянами. Предполагают, что именно от них начался путь формирования человека. Однако сегодня нет точной информации для ответа на вопрос, как именно, где и когда возник человек».

«Находки дают основания предполагать, что неандертальцы заботились об умерших, хоронили их по определённым ритуалам, что свидетельствует о зарождении веры в загробную жизнь, обожествление сил природы».



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