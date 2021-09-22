 

В мире суточная смертность от COVID-19 снизилась до самого низкого показателя за 11 месяцев – ВОЗ

22.09.2021, 7:18, Новости дня
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Последний раз меньшая смертность среди инфицированных COVID-19 за сутки фиксировалась на планете 20 октября – 4514.

Всего с начала пандемии в мире умерли почти 4,7 млн больных. Наибольшая суточная смертность фиксировалась 21 июля 2021 года – почти 20 тыс.

Скриншот: covid19.who.int

За последние сутки в мире подтвердили 308,1 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции, что является минимальным показателем за последние три месяца.

Всего за время пандемии на планете зарегистрировали 228,8 млн инфицирований коронавирусом.

Больше всего случаев COVID-19 подтвердили в США (41,8 млн), Индии (33,5 млн), Бразилии (21,2 млн), Великобритании (7,5 млн) и России (7,3 млн).

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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