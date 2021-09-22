 

Глава Узбекистана призвал усилить роль ООН в афганском вопросе

22.09.2021, 5:14, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыРоль ООН в вопросе урегулирования ситуации в Афганистане должна быть усилена, считает президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, он сказал об этом во вторник в ходе онлайн-выступления на заседании Генассамблеи ООН.

«Убежден, что в афганском вопросе роль Организации Объединенных Наций должна усилиться и ее голос должен звучать громче, чем когда-либо», – передает его слова ТАСС.

Ранее Совет безопасности ООН принял резолюцию о продлении миссии в Афганистане на полгода, после чего возможна корректировка мандата.

Напомним, в начале сентября талибы (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России) объявили о формировании «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан. При этом новый министр информации «эмирата» Забиулла Муджахид не исключил, что это лишь временное правительство.



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