 

Литва на ГА ООН обвинила Белоруссию в «гибридной атаке»

22.09.2021, 5:14, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыБелоруссия с помощью нелегальных мигрантов устроила «гибридную атаку» на Литву, сообщил президент балтийской республики Гитанас Науседа на Генассамблее ООН.

По словам Науседы, поток нелегальных мигрантов, которые пытаются попасть в Литву через Белоруссию – это результат «гибридной атаки», которая угрожает не только балтийской республике, но и «международной безопасности». Науседа призвал «сделать все возможное для того, чтобы люди не использовались как инструмент гибридной атаки», передает РИА «Новости».

Напомним, за полгода пограничники Литвы задержали свыше 4 тыс. нелегальных мигрантов, которые пытались пересечь границу со стороны Белоруссии. Организаторы нелегальной миграции в Литве предлагают оказавшимся в стране мигрантам перебросить их в другие страны Европы за плату в размере до 8,5 тыс. евро.



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