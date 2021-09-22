Эксперт увидел общую причину победы «Единой России» и «Новых людей»

«Выигрыш «Единой России», равно как и неожиданный прорыв в парламент «Новых людей», обусловил один и тот же фактор. У них получилось дать ответ на главный запрос россиян – запрос на обновление», – отметил газете ВЗГЛЯД политолог Константин Костин, комментируя итоги думской избирательной кампании.

«Единороссы более, чем на 50% обновили свой список кандидатов. А «Новые люди» (НЛ) своим названием и риторикой декларировали, что они – альтернатива старым политическим силам. Они выдвинули таких новых политиков, которым люди поверили», – сказал председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин, выступая во вторник на круглом столе «Единый день голосования – 2021: итоги и тенденции».

Костин назвал и другие факторы, которые помогли ЕР – поддержка со стороны президента Владимира Путина и удачная «конструкция избирательных списков», а также успешная мобилизация базового электората. По его мнению, «в условиях волатильности рейтингов, в условиях отрицательной динамики социального самочувствия», партия решила опереться на свой базовый электорат и не пытаться оттянуть голоса из других электоральных ниш. «Ну и народная программа – впервые в истории избирательных кампании в РФ программа партии утверждалась не на съезде. По предложению главы государства, основа программы в течение полутора месяцев согласовывалась с гражданами России. Это тоже способствовало успеху ЕР», – цитирует ТАСС аналитика.

Что касается «Новых людей», то они сумели эффективно побороться со своими соседями по электоральным нишам, признал Костин. «Они забрали какую-то часть голосов «рассерженных горожан» – часть электората «Яблока». Мы с коллегами шутили, что у НЛ и «Яблока» 8% на двоих. Как видим, большую часть этого сегмента забрали НЛ, что и вывело их в парламент», – сказал глава ФоРГО.

Костин не исключил, что вице-спикером Госдумы от «Новых людей» будет избрана экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева, второй человек в списке партии. «Скорее всего, сама Авксентьева хочет этого и «Новые люди» хотят, – сказал глава ФоРГО газете ВЗГЛЯД. – Но, если мы посмотрим на думскую иерархию, там есть посты руководителей фракций и вице-спикеров от партий. Посмотрим, как думские патриархи отреагируют на такую идею. И количество комитетов, и персональное распределение на посты вице-спикеров ставится на голосование единым пакетным соглашением».

Неважно, сколько кресел заняли «Новые люди» в Госдуме, принципиальным стало само появление пятой партии в парламенте – впервые за 18 лет, считает руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, который также выступил на круглом столе. Но, эксперт сомневается, будут ли эффективны «Новые люди» в повседневной парламентской деятельности. «Создается ощущение, что готовы они к этому плохо. Скорее, мы услышим популистские крики, но при этом увидим мало продуктивности. Хотя НЛ могут создавать какие-то интересные ситуативные альянсы», – считает аналитик.

В завершившейся избирательной кампании Чеснаков назвал также важным тот факт, что в списки кандидатов не удалось попасть оппозиционным радикалам. «Власть раздолбала несистемную оппозицию, – и это большой задел на будущее. Власть показала, что готова в этом идти до конца, пояснила: если хотите играть в системном поле – пожалуйста. Выстраивайте коалиционные стратегии, конкурируйте, но не переходите конституционные границы в попытке реализовать свои политические идеи», – отметил эксперт.

Одним из главных разочарований нынешней кампании Чеснаков назвал поведение «Яблока». «Партия утратила понимание того, как работать со своими электоральными группами. Лидер партии Николай Рыбаков демонстрировал архаичный политический язык. Думаю, это последняя электоральная кампания «Яблока» в том виде, в котором партия существует сейчас», – спрогнозировал политолог.

По итогам выборов в новом созыве Госдумы «Единой России» достались 324 депутатских мандата. КПРФ получила 57 мест, «Справедливая РФ – за правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13. Ранее ЦИК опубликовал результаты обработки 100% протоколов. С 49,82% голосов по партийным спискам лидирует «Единая Россия», второе место у КПРФ – 18,93%, на третьей строчке ЛДПР с 7,55%. Также пятипроцентный барьер удалось преодолеть партиям «Справедливая Россия» (7,46%) и «Новые люди» (5,32%).