 

Науседа призвал игнорировать арестный ордер РФ против литовских судей

22.09.2021, 2:32, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыСтраны не должны применять российский арестный ордер против судей и прокуроров Литвы, сообщил литовский президент Гитанас Науседа.

На общеполитических дебатах 76-й сессии Генассамблеи ООН он заявил, что Литва считает ордер «не соответствующим международному праву», передает ТАСС.

Напомним, СК РФ в 2019 году открыл уголовное дело против судей и прокуроров, которые участвовали в заведомо неправосудном процессе о январских событиях 1991 года, по которому были осуждены россияне. В конце 2020 года судьям из Литвы было заочно предъявлено обвинение.

Судебные заседания по «делу о событиях 13 января» начались в Литве в 2016 году. Прокуратура заявила, что люди, которые вышли на акции протеста и погибли у Вильнюсской телебашни в январе 1991 года, якобы были убиты советскими солдатами.



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