Джонсон назвал Байдена «живым божеством» железных дорог США

Президент США Джо Байден является «живым божеством» национальной железнодорожной пассажирской корпорации Amtrak (США), сообщил глава правительства Великобритании Борис Джонсон.

«Вы приехали на (поезде) Amtrak, верно? И вы живое божество в Amtrak, позвольте вам сказать. Они вас любят», – приводит слова британского премьера ТАСС.

Байден ответил, что «так и должно быть», ведь он проехал поездами Amtrak «миллионы миль» и, «если бы был кондуктором, то стал бы первым по старшинству». По словам Байдена, в течение 36 лет работы сенатором он едва ли не каждый рабочий день пользовался услугами компании Amtrak, добираясь в Вашингтон из своего дома в штате Делавэр на поезде. Затем он пользовался поездами этой компании, когда стал вице-президентом. Сообщается, что он проехал свыше 2 млн миль (3,2 млн км).

Напомним, весной Байден пошутил, что впервые его избрали в американский сенат 180 лет назад. Кроме того, СМИ и читатели обратили внимание на «эксцентричные» замечания президента США в адрес маленькой девочки: «Вот что я вам скажу: посмотрите на нее, она выглядит так, будто ей 19 лет, сидит как маленькая леди, скрестив ноги».