Джонсон назвал Байдена «живым божеством» железных дорог США
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Президент США Джо Байден является «живым божеством» национальной железнодорожной пассажирской корпорации Amtrak (США), сообщил глава правительства Великобритании Борис Джонсон.
«Вы приехали на (поезде) Amtrak, верно? И вы живое божество в Amtrak, позвольте вам сказать. Они вас любят», – приводит слова британского премьера ТАСС.
Байден ответил, что «так и должно быть», ведь он проехал поездами Amtrak «миллионы миль» и, «если бы был кондуктором, то стал бы первым по старшинству». По словам Байдена, в течение 36 лет работы сенатором он едва ли не каждый рабочий день пользовался услугами компании Amtrak, добираясь в Вашингтон из своего дома в штате Делавэр на поезде. Затем он пользовался поездами этой компании, когда стал вице-президентом. Сообщается, что он проехал свыше 2 млн миль (3,2 млн км).
Напомним, весной Байден пошутил, что впервые его избрали в американский сенат 180 лет назад. Кроме того, СМИ и читатели обратили внимание на «эксцентричные» замечания президента США в адрес маленькой девочки: «Вот что я вам скажу: посмотрите на нее, она выглядит так, будто ей 19 лет, сидит как маленькая леди, скрестив ноги».
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