 

Зеленский в Нью-Йорке пригласил американских инвесторов стать частью процесса трансформации Украины

22.09.2021, 1:56, Новости дня
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Зеленский отметил, что Украина проводит “масштабные трансформации, ориентированные на внедрение европейских и евроатлантических стандартов”.

“Поддержка партнеров и союзников, прежде всего США, для нас крайне важна”, – подчеркнул глава государства.

По словам Зеленского, развитие экономического и инвестиционного взаимодействия – один из важнейших приоритетов стратегического партнерства между Украиной и США.

“Приглашаю вас стать частью процесса трансформации Украины”, – сказал президент.

Зеленский заявил, что Украина разработала план изменений в государстве. Он призвал американский бизнес “присоединиться к реализации этого плана”.

Контекст:

Зеленский прибыл с визитом в США 20 сентября. Глава государства выступит на 76-й сессии Генассамблеи ООН. В ее повестке дня есть вопрос о временно оккупированных РФ территориях Украины, который пыталась заблокировать Россия. 

“Красной нитью” участия Зеленского в ГА ООН и переговоров на всех уровнях станет тема оккупированного Россией Крыма, подчеркивал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. 

21 сентября Зеленский встретился в Нью-Йорке с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Стороны обсудили подготовку к саммиту Украина – ЕС 12 октября.

Пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров говорил, что Зеленский во время визита в США обсудит с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем участие представителя ООН в Крымской платформе. Также Зеленский может передать президенту Турции Реджепу Эрдогану список пленных РФ крымских татар.

Это второй рабочий визит главы Украинского государства в США за месяц. Зеленский с супругой в ночь на 31 августа прибыли в Вашингтон. 1 сентября президент Украины встречался с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне. На следующий день Зеленский отправился в Калифорнию, там он встречался с генеральным директором компании Apple Тимом Куком, выступил с речью в Стэнфордском университете.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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