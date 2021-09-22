 

Макрон поблагодарил Путина за помощь в организации выставки коллекции Морозовых

22.09.2021, 1:38, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПрезидент Франции Эмманюэль Макрон поблагодарил президента РФ Владимира Путина за помощь в организации выставки коллекции Морозовых в Париже.

«Выражаю признательность президенту РФ Владимиру Путину. Я знаю, что он сыграл большую роль в том, чтобы эта выставка состоялась», – сообщил он, выступая в фонде «Луи Виттон» на открытии выставки «Коллекция Морозовых. Шедевры современного искусства», передает ТАСС.

Напомним, РФ представляет в Париже коллекцию из более чем 200 работ, находящихся в собрании живописи ведущих российских музеев.

Выставка «Коллекция Морозовых. Шедевры современного искусства» будет проходить в фонде «Луи Виттон» с 22 сентября 2021 по 22 февраля 2022 года. В парижскую экспозицию включены работы Винсента Ван Гога, Поля Гогена, Клода Моне, Поля Сезанна, Огюста Ренуара, Эдуарда Мане, Анри Матисса и других выдающихся европейских мастеров. Рядом с ними будут картины Константина Коровина, Валентина Серова, Казимира Малевича, Натальи Гончаровой, Петра Кончаловского – любимых русских художников из собраний братьев Морозовых.



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