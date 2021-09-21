“Есть такие страны, как РФ, которые ищут свою войну”. Кулеба отреагировал на слова Байдена о нежелании США начинать холодную войну

Президент США Джо Байден во время выступления на 76-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что США “не стремятся к холодной войне или к разделенному миру”. По его словам, Вашингтон продолжит поддерживать союзников в противостоянии экономическому давлению, дезинформации и “попыткам более сильных стран силой изменить территории более слабых”.

“Нежелание развязывать очередную холодную войну – это очень похвально для США, но к сожалению, есть такие государства, среди них и Россия, которые ищут свою войну, – отреагировал на слова Байдена Кулеба. – Вопрос не в том, что США не будут делать инициативно, а в том, чтобы другие не развязывали “холодные” и “горячие” войны”.

Контекст:

Заявление Байдена прозвучало на фоне напряженных отношений с Россией и Китаем. Так, в российско-американских отношениях разгорелся кризис после интервью Байдена, в котором он назвал президента РФ Владимира Путина убийцей и заявил, что тот заплатит за вмешательство в американские выборы в 2020 году.

Байден и Путин провели 16 июня в Женеве первую встречу с момента вступления Байдена в должность президента. По итогам переговоров Байден заявил, что Россия не может диктовать, что должно происходить в мире. Тогда же он предположил, что Путин не стремится к холодной войне со Штатами.

Отношения США с Китаем в администрации Байдена считают “главным геополитическим испытанием XXI века”. На своей первой на посту президента пресс-конференции Байден заявил, что американские власти вместе с союзниками хотят заставить Китай следовать международным правилам в соблюдении прав человека.

Сессия Генеральной Ассамблеи ООН в 2021 году открылась 14 сентября, говорится на сайте ассамблеи. Общие дебаты ГА ООН пройдут с 21-го по 27 сентября.

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