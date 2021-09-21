 

“Есть такие страны, как РФ, которые ищут свою войну”. Кулеба отреагировал на слова Байдена о нежелании США начинать холодную войну

21.09.2021, 23:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент США Джо Байден во время выступления на 76-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что США “не стремятся к холодной войне или к разделенному миру”. По его словам, Вашингтон продолжит поддерживать союзников в противостоянии экономическому давлению, дезинформации и “попыткам более сильных стран силой изменить территории более слабых”.

“Нежелание развязывать очередную холодную войну – это очень похвально для США, но к сожалению, есть такие государства, среди них и Россия, которые ищут свою войну, – отреагировал на слова Байдена Кулеба. – Вопрос не в том, что США не будут делать инициативно, а в том, чтобы другие не развязывали “холодные” и “горячие” войны”.

Контекст:

Заявление Байдена прозвучало на фоне напряженных отношений с Россией и Китаем. Так, в российско-американских отношениях разгорелся кризис после интервью Байдена, в котором он назвал президента РФ Владимира Путина убийцей и заявил, что тот заплатит за вмешательство в американские выборы в 2020 году.

Байден и Путин провели 16 июня в Женеве первую встречу с момента вступления Байдена в должность президента. По итогам переговоров Байден заявил, что Россия не может диктовать, что должно происходить в мире. Тогда же он предположил, что Путин не стремится к холодной войне со Штатами. 

Отношения США с Китаем в администрации Байдена считают “главным геополитическим испытанием XXI века”. На своей первой на посту президента пресс-конференции Байден заявил, что американские власти вместе с союзниками хотят заставить Китай следовать международным правилам в соблюдении прав человека.

Сессия Генеральной Ассамблеи ООН в 2021 году открылась 14 сентября, говорится на сайте ассамблеи. Общие дебаты ГА ООН пройдут с 21-го по 27 сентября.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.07 / В Нигерии вооруженные люди похитили 140 детей

16.07 / Военные США решили не изобретать автомат Калашникова заново

30.01 / Собянин: Больше половины жителей Москвы переболели коронавирусом

02.09 / Украина с экономией закупила более 14 тыс. флаконов ремдесивира для пациентов с COVID-19 – Минздрав

20.06 / В Ровенской области погиб отец девяти детей. Он провалился в яму, которую выкопали бобры, а сверху на него упал конь

19.12 / Рогозин пообещал «вылечить» проблемы МКС

09.06 / Вся территория Украины перешла в “зеленую” зону карантина – Минздрав

14.01 / Полицейским пришлось разнимать драку депутатов и горожан в Пермском крае

21.10 / Портнов о взыскании дисциплинарной комиссии: Предупреждение нужно будет съесть, а учебно-воспитательные мероприятия в отношении Порошенко – усилить

07.09 / В Киевской области произошло ДТП с участием фуры, легкового авто и двух микроавтобусов, есть пострадавшие – патрульная полиция

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика