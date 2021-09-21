 

Совет РАН по космосу рекомендовал продолжить эксплуатацию МКС

21.09.2021, 21:08, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыНаучно-технический совет Роскосмоса и бюро Совета РАН по итогам прошедшего совместного заседания рекомендовали продолжить эксплуатацию Международной на период создания Российской орбитальной служебной станции, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

«По итогам заседания президиум и бюро рекомендовали госкорпорации «Роскосмос» представить в правительство Российской Федерации предложения о необходимости разработки Российской орбитальной служебной станции (РОСС), продолжении эксплуатации российского сегмента Международной космической станции на период создания РОСС и о порядке проведения переговоров с партнерами по проекту МКС по вопросам, связанным с обеспечением заключительного этапа функционирования российского сегмента МКС», – передает сообщение РИА «Новости».

Напомним, руководство НАСА рассчитывает продлить эксплуатацию Международной космической станции (МКС) как минимум на десять лет.

2 сентября гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что начать развертывание Российской орбитальной служебной станции (РОСС) планируется через пять-шесть лет. Руководитель НАСА Билл Нельсон отметил, что рассчитывает на сотрудничество с Россией по Международной космической станции (МКС) после 2030 года.



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