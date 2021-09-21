Видео: Зеленский устраняет опасного конкурента
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Офис президента Украины впервые официально признал острый конфликт между Владимиром Зеленским и спикером Верховной рады Дмитрием Разумковым. Почему ближайшие соратники стали врагами? И какие шансы на победу у Разумкова, который бросил вызов авторитарному стилю правления вчерашнего актера, который ему многим обязан?
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Владимир Зеленский
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Дмитрий Бавырин
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Дмитрий Разумков
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