Видео: Зеленский устраняет опасного конкурента

Офис президента Украины впервые официально признал острый конфликт между Владимиром Зеленским и спикером Верховной рады Дмитрием Разумковым. Почему ближайшие соратники стали врагами? И какие шансы на победу у Разумкова, который бросил вызов авторитарному стилю правления вчерашнего актера, который ему многим обязан?

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