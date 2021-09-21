 

Видео: Зеленский устраняет опасного конкурента

21.09.2021, 21:08, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыОфис президента Украины впервые официально признал острый конфликт между Владимиром Зеленским и спикером Верховной рады Дмитрием Разумковым. Почему ближайшие соратники стали врагами? И какие шансы на победу у Разумкова, который бросил вызов авторитарному стилю правления вчерашнего актера, который ему многим обязан?

Теги: 

Украина
,
Владимир Зеленский
,
Дмитрий Бавырин
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Дмитрий Разумков



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