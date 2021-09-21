 

Иран выразил надежду на снятие санкций в результате переговоров по ядерной сделке

21.09.2021, 21:08, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыТегеран рассчитывает, что переговорный процесс по ядерной сделке приведет к снятию санкций с Ирана, сообщил президент страныЭбрахим Раиси, выступая во вторник на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Иран считает, что полезным инструментом являются переговоры, которые в конечном счете приведут к снятию всех санкций», – приводит его слова ТАСС.

Также он заявил, что американское военное присутствие в Сирии и Ираке служит основным препятствием для достижения демократии в этих странах.

«Военное присутствие США в Сирии и Ираке является главным препятствием для демократии», – сказал он.

Раиси предложил, чтобы «любые санкции и действия, препятствующие поставкам медикаментов, объявлены незаконными».

Напомним, Вашингтон намерен обсудить с партнерами по пятерке Совбеза и ФРГ в рамках Генассамблеи ООН возможность возвращения к выполнению ядерной сделки с Ираном.

Официальный представитель иранского МИДа Саид Хатибзаде заявил, что власти республики в ближайшее время возобновят в австрийской столице переговоры по ядерной сделке. «Мы постараемся по возможности ни на минуту не задерживать этот процесс», – сказал он.

США обвиняют Иран в испытаниях ракет, способных нести ядерные снаряды. Тегеран утверждает, что ракетная программа нацелена на оборону и не нарушает резолюции Совбеза ООН.



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