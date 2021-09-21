Российские инженеры создают универсальный подводный беспилотник

Небольшое подводное судно с автономным управлением под названием «Сарма» создают российские инженеры. Его водоизмещение может составлять всего от 21 до 50 кубометров.

Данная подводная лодка универсальна. Ее можно использовать как для обследования трубопроводов, проложенных по морскому дну, так и для работ подо дном больших судов.

Также на подлодку можно установить различное оборудование, при помощи которого осуществить ремонтные работы под водой без участия человека. По мнению разработчиков, использование такого аппарата решит массу проблем в портах, при эксплуатации магистральных трубопроводов и в других случаях. В частности, автономная подлодка ускорит проведение работ под водой и удешевит их. О дате презентации обещают сообщить дополнительно.