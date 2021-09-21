 

В Telegram добавили новые функции

21.09.2021, 21:04, Новости дня
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После обновления в мессенджере Telegram появились несколько новых функций. В частности, для администратора предоставлена возможность увидеть, кто именно видел его уведомления.

Однако эта информация будет доступна всего семь дней. По истечении этого срока алгоритм мессенджера автоматически удалит их. Такой порядок внедрен для того, чтобы лучше защитить конфиденциальную информацию, говорят эксперты.

Кроме того, в мессенджере появилась возможность оформлять отдельные чаты особыми цветовыми темами. Эмодзи по желанию пользователя запускаются на целый экран. Администраторы в сообществе могут вести запись видеотрансляций, также сохранить их или отправить другим участникам общения.  



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