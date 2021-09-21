 

Кадыров ответил Байдену на призыв защитить ЛГБТ «от Чечни до Камеруна»

21.09.2021, 20:15, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров раскритиковал призыв президента США Джо Байдена защитить права секс-меньшинств в любой точке мира, будь то Чечня или Камерун.

«Мы еще не оправились от ряда его нелепых заявлений и поступков на посту президента Соединенных Штатов, а он уже радует нас своими новыми странными и вздорными высказываниями. Байден сделал настолько абсурдное заявление, в ответ на которое я могу только пригласить его в нашу республику, чтобы он воочию убедился, что в Чеченской Республике нет петухов и даже нет такого слова. Вместо них у нас куриные мужья», – написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Как информирует РИА «Новости», президент Байден с трибуны ООН призвал международное сообщество к коллективным действиям для защиты прав сексуальных меньшинств по всему миру, отдельно упомянув Чечню и африканскую страну Камерун.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.02 / “Стрижка в лесу – абсолютно окей”. Глава минздрава Латвии прокомментировал ограничения из-за COVID-19

04.03 / В Швеции вооруженный мужчина ранил восемь человек. В полиции заявили о вероятном теракте

11.08 / Жан Беленюк пожаловался на отсутствие личной жизни, но рассказал, какой должна быть его избранница

15.09 / Грызлов заявил об отказе Киева вернуться к работе в Минске в очном формате

29.12 / В Сербию под видом паркета пытались провезти более 2 тыс. артефактов из Украины

02.09 / Euronews – учебный год Европе пришлось начинать под маской из-за пандемии

21.06 / Выборы-2021: «Единая Россия» назвала первую пятерку, а коммунисты и справороссы устроили пиар на вакцинации

27.07 / “Слуга народа” блокирует законопроекты оппозиции – Комитет избирателей Украины

09.06 / Работа сервисов аренды электросамокатов остановлена в Петербурге

17.09 / От COVID-19 в мире выздоровело более 20 млн человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика