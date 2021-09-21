 

Президент Бразилии выступил в ООН против введения ковид-паспортов

21.09.2021, 20:15, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПрезидент Бразилии Жаир Болсонару на открытии внешнеполитической дискуссии 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) выступил против ограничения свободного перемещения людей, не сделавших прививку от коронавируса.

«Мы поддерживаем вакцинацию, но вместе с тем наше правительство выступает против санитарных паспортов и любых принуждений к прививке… До ноября все, кто захочет привиться в Бразилии, смогут сделать это», – приводит его слова ТАСС.  

Он отметил, что «с самого начала пандемии мы поддерживали право врачей на поиски профилактического лечения», а также добавил, что сам, заразившись коронавирусной инфекцией в прошлом году, лечился альтернативными препаратами с недоказанной эффективностью.

«Мы не понимаем, почему многие страны, а также большая часть СМИ выступают против такого первичного лечения. История и наука укажет на ответственных», – заключил глава Бразилии.

Ранее президента Бразилии не пустили в нью-йоркский ресторан из-за отсутствия прививки.



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