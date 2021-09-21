 

Samsung уменьшит аккумулятор в смартфоне Galaxy S22

21.09.2021, 19:16, Новости дня
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По сообщению инсайдерского источника, в новом смартфоне Galaxy S22 производитель уменьшит емкость аккумулятора. Если Samsung Galaxy S21 вышел с батареей на 4000 мАч, то двадцать вторая модель получит только 3700 мАч.

Не исключено, что емкость окажется еще меньше, например, всего 3600 мАч, отмечает инсайдер. Для чего производитель делает это? Ответ прост. Дело в том, что Galaxy S22 позиционируется как самый маленький флагманский смартфон. Поэтому нужно сокращать все, пытаясь хотя бы сохранить характеристики.

Также источник сообщает, что смартфон будет построен на однокристальной системе Snapdragon 898 либо на Exynos 2200. Это должен быть самый маленький флагманский смартфон «Самсунга» за последние годы.



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