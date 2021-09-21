 

В компании Nvidia выпустили новый драйвер для игр на Windows 11

21.09.2021, 19:16, Новости дня
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Компания Nvidia выпустила универсальный драйвер, который подходит как для операционной системы Windows 10, так и для Windows 11. По словам разработчиков, в результате пользователи смогут играть в видеоигры на своих устройствах с лучшим качеством изображения.

Как поясняют специалисты, драйвер можно получить вместе с очередным пакетом обновлений. Здесь добавлена поддержка технологии DLSS, что необходимо для не менее сотни новых игровых продуктов.

Результатом установки станет существенное улучшение работы видеокарты. Так показатель FPS в модели RTX 20xx растет с семидесяти до 120 к/сек. Современные же адаптеры способны обеспечить качество изображения д уровня 4К, говорят представители Nvidia.



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