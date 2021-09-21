 

Euronews – в Пермском крае объявлен траур по убитым в университете

21.09.2021, 18:54, Новости дня
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В Пермском крае 21 сентября объявлено днём траура по погибшим в Государственном национальном исследовательском университете, где студент открыл огонь из охотничьего ружья. В результате 6 человек были убиты, ещё 28 получили ранения и травмы. МВД РФ представило к наградам двух сотрудников ДПС, которые смогли обезвредить вооружённого преступника и предотвратить новые жертвы, передаёт Euronews.

Власти Пермского края объявили 21 сентября днём траура по погибшим в Государственном национальном исследовательском университете. Люди приносят к корпусу вуза, у которого произошла стрельба, цветы, мягкие игрушки и свечи. Свидетели трагедии рассказывают:

СТУДЕНТ: Так он же уже в открытую шёл! Он на улице уже был полностью в бронежилете и с дробовиком. Он уже двух человек убил. 

СТУДЕНТКА: Закрылись мы, получается, в кабинете — и сидели тихо, молчали. 

СТУДЕНТКА: Только выстрелы слышали и всё. 

КОРРЕСПОНДЕНТ: А пострадавших видели? 

СТУДЕНТКА: Нет. 

ЖЕНЩИНА: Вот толпа людей бежит — а потом смотрю, за ними человек идёт человек молодой с ружьём и стреляет. Я ещё продолжала думать, что это учения. А потом смотрю, один человек упал на траву. Ну и тогда и поняли, что это не учения, а что-то серьёзное.

В результате стрельбы погибли шесть человек, 28 пострадали, девять из них находятся в тяжёлом состоянии. МВД РФ представило к наградам двух сотрудников ДПС, которые обезвредили преступника, что позволило предотвратить более тяжкие последствия. Один из них вспоминает: 

КОНСТАНТИН КАЛИНИН, сотрудник ДПС: Побежал к главному входу, спросил также очевидца, где слышна стрельба. Мне сказали, что на втором этаже. Забежал в здание на первый этаж, увидел, как вооружённый молодой человек спускается по лесенкам. Окрикнул его, говорю: «Бросай!» После чего молодой человек направил оружие на меня и произвёл выстрел. После чего я применил огнестрельное оружие. 

Стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете устроил студент из гладкоствольного охотничьего ружья, которое приобрёл в мае и владел им на законных основаниях. При задержании нападавший оказал сопротивление, был ранен и находится в тяжёлом состоянии. Его личность установлена. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц. 

Дата выхода в эфир 21 сентября 2021 года. 



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