 

Ученые рассказали, почему все планеты Солнечной системы вращаются в одной плоскости

21.09.2021, 16:10, Новости дня
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Солнечная система очень напоминает диск, ведь планеты и астероиды вращаются вокруг своей звезды в одной плоскости. Так, самые отдаленные объекты находятся на расстоянии в несколько сотен астрономических единиц от Солнца, которое, разумеется, и является центром. А толщина образованного диска – что-то около одной десятой астрономической единицы.

Почему так? Этот вопрос часто задают те, кто только начинает изучать астрономию. Ученые же обращают внимание на то далекое время, когда образовалась наша Солнечная система.

На самом деле, миллиарды лет назад здесь было густое и огромное облако пыли. Масса материи оказалась настолько большой, что она стала сжиматься под действием собственной гравитации. Одновременно происходило вращение вокруг материнской звезды, в процессе которого образовывались планеты и их спутники. Некое подобие диска образовалось как в центрифуге.



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