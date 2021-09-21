 

Большинство украинских школьников негативно относятся к дистанционному обучению – опрос

21.09.2021, 15:38, Новости дня
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В релизе, опубликованном 17 сентября, сказано, что опрос проводили и в Польше.

Согласно данным исследования, 46% польских учеников негативно оценивают онлайн-обучение, и 30% – положительно.

“Подавляющее большинство респондентов указало, что уровень преподавания на онлайн-уроках ниже, чем на уроках в классах. Среди польских учеников это отметили 65% респондентов, среди украинских – 57%”, – сказано в релизе.

Инфографика: kiis.com.ua

Дистанционное обучение, согласно опросу, было более доступным по всем критериям для школьников в Польше, чем в Украине.

Инфографика: kiis.com.ua

“Учеников накануне возвращения в школьные классы спросили, какую бы форму обучения они выбрали, если бы имели свободный выбор. Традиционной форме обучения отдали значительное предпочтение ученики обеих стран – 60% польских и 65% украинских”, – добавили авторы релиза.

Инфографика: kiis.com.ua
Контекст:

В Украине опрос проводили в период с 15-го по 27 августа 2021 года. Методом личных интервью с использованием компьютера (computer-assisted personal interviews, CAPI) опросили 1022 респондентов, проживающих в 78 населенных пунктах всех областей Украины (кроме оккупированного Крыма и ОРДЛО).

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с дизайн-эффектом 1,1) не превышает: 2,4% – для показателей, близких к 50%; 2,1% – для показателей, близких к 25% или 75%; 1,5% – для показателей, близких к 10% или 90%; 1,1% – для показателей, близких к 5% или 95%; 0,5% – для показателей, близких к 1% или 99%.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Первый случай COVID-19 в Украине был подтвержден 3 марта 2020 года, с 12 марта в стране ввели карантин. С тех пор ограничения несколько раз продлевали и меняли. Сейчас в Украине действует адаптивный карантин. Последний раз его продлили до 1 октября 2021-го. Регионы делятся на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

С 23 сентября по всей Украине будет введен “желтый” уровень эпидемической опасности в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

В “желтой” зоне, помимо масочного режима и необходимости соблюдать дистанцию в 1,5 м, запрещаются: массовые мероприятия при участии более одного человека на 4 м² площади помещения или территории; загруженность кинозалов и других учреждений культуры – более чем на 50% мест; загруженность спортзалов и фитнес-центров – более одного человека на 10 м²; работа учебных заведений, кроме тех, где не менее 80% работников имеет “желтый” или “зеленый” COVID-сертификат.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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