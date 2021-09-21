Клочкова рассказала, связывает ли то, что ее не пригласили на День Независимости, с проживанием родителей в оккупированном Крыму

“Вы не думали, что это связано с тем, что ваши родители проживают в Крыму? Из-за этого не захотели приглашать?” – спросила у Клочковой журналистка Катя Король, обсуждая заявление артистки, сделанное 24 августа.

“Не знаю, я не задумывалась. Но часто пишут, что вот, Яна из Крыма, говорит на русском”, – призналась спортсменка.

Клочкова отметила, что пока не планирует перевозить своего сына в Киев, где проживаем сама.

“Он учится, хорошая у него школа, ему нравится. Может быть, что-то потом поменяется, но на данный момент вижу, что так будет лучше”, – объяснила она.

По словам Клочковой, после того, как ее не пригласили на День Независимости, у нее опустились руки.

“Мне очень приятно, что [народный депутат, олимпийский чемпион] Жан Беленюк в личных сообщениях попросил прощения за нашу страну”, – резюмировала она.

ВИДЕОВидео: ЖВЛ / YouTube

Контекст:

Яна Клочкова родилась в 1982 году в Симферополе. Ее спортивная карьера началась в 1989 году. Клочкова является одной из самых титулованных украинских спортсменок в истории Олимпийских игр. Она трижды принимала участие в летних Олимпиадах с 2000-го по 2008 год.

На Олимпийских играх в Сиднее в 2000 году Клочкова установила рекорд на дистанции 400 м в комплексном плавании. В 2008 году спортсменка заявила об уходе из большого спорта. Клочкова принесла Украине наибольшее количество золотых медалей.

В 2010 года Клочкова родила сына Александра от грузинского бизнесмена Левана Ростошвили – он проводил турниры по водному поло. После рождения ребенка пара рассталась. Осенью 2020 года спортсменка рассказала, что Ростошвили в последний раз виделся с сыном в 2013 году, а последние несколько лет отбывал срок за совершенные преступления. “Там все складывалось неблагополучно – он сидел в тюрьме. За нелегальные вещи”, – объяснила спортсменка.

День Независимости Украины отмечается 24 августа. В 2021 году страна праздновала 30-ю годовщину со дня провозглашения независимости. В этот день Клочкова заявила, что не получила официального приглашения на праздничные мероприятия, как это было прежде.

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт заявил, что спортсменке звонили из Федерации плавания за три дня до мероприятия, но не смогли дозвониться.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

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