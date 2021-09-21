Голубовская: Угроза, что мы скатимся в доантибиотическую эру, стоит достаточно серьезно

Голубовская рассказывала о профессии инфекциониста, инфекционных заболеваниях и реакции микробов на антибиотики.

“Что такое инфекционное заболевание? Это рассказ борьбы между нашим макроорганизмом и возбудителем. Мы живем в мире микробов. Надо с ними договариваться. К ним нельзя [применять] чрезмерную агрессию. Потому что они ответят”, – отметила она.

Инфекционист сказала, что возбудители болезней на чрезмерную агрессию реагируют устойчивостью к антибиотикам.

“Вы нам антибиотики, а мы вам резистентность”. И на сегодняшний день есть панрезистентные штаммы. И на сегодняшний день угроза, что мы скатимся в доантибиотическую эру, – она достаточно серьезно стоит”, – подчеркнула Голубовская.

Интервью Гордона с Голубовской выйдет на YouTube-канале “В гостях у Гордона” сегодня в 18.00

В ноябре 2020 года тогдашний главный санврач Украины Виктор Ляшко (сейчас он – глава Минздрава) заявлял, что употребление некоторых групп антибиотиков в 2020 году выросло почти в 40 раз. Бесконтрольное употребление антибиотиков формирует резистентность, предупреждал он.

В Минздраве планировали, что антибиотики начнут продавать в Украине только по рецепту уже в этом году.

Контекст:

Голубовская родилась в 1965 году в Киеве.

Окончила Киевский медицинский институт (сейчас – Национальный медицинский университет имени Александра Богомольца), училась в интернатуре на кафедре инфекционных болезней.

После окончания вуза работала врачом-инфекционистом в Киевской городской клинической больнице №14. С 1993 года работает на кафедре инфекционных болезней Национального медицинского университета, с 2009-го возглавляет эту кафедру.



Дмитрий ГОРДОН

основатель проекта

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