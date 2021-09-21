 

Террористы планировали диверсию. СБУ нашла в Донецкой области схрон с боеприпасами возле железнодорожной станции

21.09.2021, 12:02, Новости дня
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“Тайник был оборудован в лесопосадке вблизи магистральных путей железнодорожной станции “Дружковка”. По оперативным данным, схрон оборудовали участники незаконных вооруженных формирований так называемой “ДНР” для совершения диверсий на территории региона”, – говорится в сообщении.

Правоохранители выявили в схроне восемь противотанковых реактивных гранат, 0,5 кг тротила и пластида; три противотанковые мины с временными взрывателями; девять гранат Ф-1, РГД-5 и РКГ-3, зажигательную мину-гранату, два стартовых заряда к противотанковой гранате, кумулятивный заряд, более 1,5 тыс патронов различного калибра, дымовую шашку.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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