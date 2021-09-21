 

Фракцию «Единой России» в Госдуме может возглавить Васильев

21.09.2021, 11:48, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаФракцию партии «Единая Россия» в Госдуме восьмого созыва может возглавить врио замсекретаря генсовета партии Владимир Васильев, действующий лидер единороссов в Госдуме Сергей Неверов может занять другую высокую должность, сообщил источник, близкий к партии.

«На пост руководителя фракции, скорее всего, будет предложен Владимир Васильев, который до того, как стал главой Дагестана, занимал эту должность», – отметил ТАСС.

При этом, по его словам, нынешний лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов, который прежде, чем возглавить фракцию, семь лет занимал должность секретаря генсовета партии, «будет предложен новым депутатским составом фракции на высокую должность».

Напомним, в восьмой созыв Госдумы проходят представители восьми партий. По федеральному округу, кроме победившей «Единой России», в Госдуму прошли КПРФ, «Справедливая РФ – За правду», ЛДПР и «Новые люди». Кроме того, в Госдуму прошли Оксана Дмитриева от Партии Роста, Рифат Шайхутдинов от «Гражданской платформы» и Алексей Журавлев от партии «Родина». 



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