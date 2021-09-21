Беременная plus size модель Грэм показала реакцию мужа на новость о двойне. Видео

“Серьезно?” – переспросил супруг Грэм во время ультразвукового исследования.

Его жена, узнав, что у нее родятся два сына, рассмеялась.

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Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham)

Контекст:

Эшли Грэм родилась 30 октября 1987 года. Она снималась для изданий Elle, Vogue, Harper’s Bazaar, Glamour. В 2016 году она стала первой plus size моделью, появившейся на обложке Sports Illustrated Swimsuit Issue.

В 2010 году модель вышла замуж за оператора Джастина Ирвина. В январе 2020 года у пары родился первенец. Супруги назвали сына Исааком. 13 июля 2021 года стало известно, что Грэм вскоре во второй раз станет матерью.

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