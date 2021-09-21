Учения по реагированию на ЧС санитарно-эпидемиологического характера решили провести в Казани

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о подготовке и проведении в Казани международных учений по реагированию на ЧС санитарно-эпидемиологического характера, информирует пресс-служба кабмина.

«В Казани с 11 по 15 октября состоятся учения международных команд быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера. Распоряжение о подготовке и проведении этого мероприятия подписал председатель правительства Михаил Мишустин», – передает РИА «Новости» сообщение кабмина.

Отмечается, что организатором мероприятия выступит Роспотребнадзор, а МИД займется визовым обеспечением участников из других стран. Делегаты смогут воспользоваться упрощенным порядком ввоза техники и оборудования, необходимых для учений.

В учениях примут участие порядка 100 человек из стран СНГ, Европы, а также представители Всемирной организации здравоохранения. В программу мероприятия включена отработка алгоритмов совместного реагирования на вспышку инфекции, которая может перейти в пандемию.

«Учения будут проходить с использованием современных мобильных и переносных лабораторий. Они станут первым крупномасштабным международным мероприятием по реагированию на инфекционные угрозы на евразийском пространстве», – подчеркивается в сообщении.