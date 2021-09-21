В Псковском соединении ВДВ сформировали третий десантно-штурмовой полк

Третий десантно-штурмовой полк полностью сформирован в Псковском соединении Воздушно-десантных войск (ВДВ), сообщило Минобороны.

«Командующий ВДВ Герой РФ генерал-полковник Андрей Сердюков прибыл в Псковское гвардейское десантно-штурмовое соединение, где проведет мероприятия ввода в строй полностью сформированного 237 гвардейского десантно-штурмового Торуньского Краснознаменного полка, который стал третьим десантно-штурмовым полком в составе прославленного Псковского соединения», – передает РИА «Новости» сообщение военного ведомства.

Напомним, в марте министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в рамках наращивания боевых возможностей войск в этом году планируется завершить развертывание третьего десантно-штурмового полка 76-й дивизии в Пскове, а также переформировать 56-ю десантно-штурмовую бригаду в 56-й десантно-штурмовой полк с пунктом постоянного базирования в Феодосии.