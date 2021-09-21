 

Генерал ВСУ оценил шансы Украины в случае военного конфликта с Россией

21.09.2021, 7:00, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаБывший депутат Верховной рады, генерал ВСУ в отставке Вилен Мартиросян заявил, что, несмотря на заявления украинского руководства, у Киева нет шансов в случае военного конфликта с Россией.

Генерал ВСУ в отставке раскритиковал руководство Украины, которое пытается «показать силу и мощь», делая агрессивные заявления в адрес Москвы, передает РИА «Новости».

«Мы не в состоянии с Россией воевать. У нас нет таких возможностей, чтобы можно было Россию на колени поставить. Они некоторые не понимают, что РФ есть Россия, хочешь – не хочешь», – сообщил Мартиросян. Кроме того, как подчеркнул генерал, украинский народ должен добиться, чтобы президент Украины Владимир Зеленский работал лишь в интересах Киева, а не иностранных государств.

Ранее директор Украинского института политики Руслан Бортник заявил, что Украина не сможет победить в войне с Россией, и постоянные провокации в адрес Москвы только подрывают авторитет властей республики.

Напомним, 11 сентября в Киеве заявили, что Украина якобы фактически находится в состоянии третьей мировой войны. Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность начала войны с Россией. При этом он выразил уверенность, что это было бы ошибочным вариантом развития событий. В Кремле заявление Зеленского восприняли с сожалением, а рассуждения о возможности войны РФ и Украины назвали апокалиптическими. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что заявления Зеленского о возможности войны с Россией не заслуживают внимания, в них слышны отголоски КВН.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что заявление Зеленского нелогично и оторвано от реальности. Американцы посоветовали Зеленскому не полагаться на помощь Вашингтона после слов о возможной войне с Россией. Ранее в Болгарии предсказали поражение Украины после шести часов войны с Россией.

В начале сентября президент Владимир Путин выразил уверенность в восстановлении отношений между Россией и Украиной, подчеркнув, что ситуация в отношениях между странами ненормальная и неестественная. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков обратил внимание, что РФ в лице президента Владимира Путина в очередной раз подтверждает желание идти на нормализацию отношений с Украиной.



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