США решили обсудить возвращение к ядерной сделке с Ираном в рамках ГА ООН

Вашингтон намерен обсудить с партнерами по пятерке Совбеза и ФРГ в рамках Генассамблеи ООН возможность возвращения к выполнению ядерной сделки с Ираном, сообщила ответственный сотрудник Бюро по делам международных организаций Госдепартамента США Эрика Баркс-Рагглс.

«Как я сказала, мы ожидаем, что наши обсуждения будут продолжаться в венском формате», – передает ее слова ТАСС.

Баркс-Рагглс добавила, что американская сторона в Нью-Йорке будет вести переговоры о возвращении к соблюдению ядерной сделки с Ираном с партнерами по пятерке СБ ООН, а также с ФРГ.

«Что касается Ирана, то мы [США] сохраняем приверженность тому пути, которым двигались: значимой дипломатии, нацеленной на то, чтобы обеспечить взаимное выполнение Совместного всеобъемлющего плана действий. И администрация [США] продолжит консультироваться в Нью-Йорке с другими членами постоянной пятерки Совета Безопасности ООН и Германией по данным вопросам, а также с друзьями и союзниками, представляющими [Ближневосточный] регион», – сказала представитель Госдепа.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что покинувшие ядерную сделку США «должны сделать первый шаг навстречу Ирану, вернуться к сделке».

Напомним, официальный представитель иранского МИДа Саид Хатибзаде заявил, что власти республики в ближайшее время возобновят в австрийской столице переговоры по ядерной сделке. «Мы постараемся по возможности ни на минуту не задерживать этот процесс», – сказал он.

США обвиняют Иран в испытаниях ракет, способных нести ядерные снаряды. Тегеран утверждает, что ракетная программа нацелена на оборону и не нарушает резолюции Совбеза ООН.