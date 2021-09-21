 

В ЕП обвинили США, Британию и Австралию в расколе Запада

21.09.2021, 5:12, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаГлава крупнейшей фракции Европарламента – «Европейской народной партии» – Манфред Вебер выразил мнение, что сделка Австралии, Британии и Соединенных Штатов AUKUS оскорбляет Францию и раскалывает Запад.

«Сделка AUKUS является дипломатическим оскорблением Франции и необоснованно раскалывает Запад перед лицом упорных действий Китая в Тихоокеанском регионе», – приводит мнение главы крупнейшей фракции Европарламента РИА «Новости».

Вебер подчеркнул, что Европа должна быть единой и готовой защищать свои интересы не только с использованием экономической мощи.

Ранее в Белом доме сообщили, что США не намерены отказываться от договоренностей с Австралией и Британией по атомным подлодкам из-за недовольства Франции, как и компенсировать Парижу срыв сделки с Канберрой по дизельным субмаринам.

В понедельник председатель Евросовета Шарль Мишель потребовал от США разъяснений в связи с потерей Францией контракта на поставки дизельных подводных лодок Австралии. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что разрыв Австралией контракта с Францией на поставку дизельных подводных лодок из-за сделки с США является неприемлемым и осложняет отношения США и ЕС. По ее словам, Брюссель должен прояснить этот вопрос, прежде чем сможет вернуться к нормальной работе с США и Австралией. США в свою очередь выразили надежду, что Вашингтону и Парижу удастся найти продуктивный способ выстраивания дальнейших отношения на фоне ситуации с AUKUS.

Напомним, Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась многомиллиардного контракта с Канберрой на строительство дизельных субмарин из-за решения США передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками в рамках нового партнерства AUKUS. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн заверила, что в США «понимают позицию» Франции. В Австралии также заявили, что понимают разочарование Франции. При этом Канберра заявила о приоритете интересов Австралии над сделкой с Францией. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Австралия повторяет страшную ошибку прошлого.



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