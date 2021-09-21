 

США ввели новые требования для въезда иностранных граждан

21.09.2021, 4:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаТребования об обязательном наличии отрицательного теста на коронавирус, сделанного не более чем за три дня до поездки, а также подтверждение о полной вакцинации начнут требовать с начала ноября власти США, сообщил координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Джефф Зинтс

«При посадке в направляющийся в США самолет они должны будут показать справку о вакцинации», – сообщил Зинтс, передает ТАСС со ссылкой на Си-эн-би-си.

Как пишет агентство Ассошиэйтед Пресс, от полностью вакцинированных пассажиров международных рейсов по прибытии в США не будут требовать прохождения карантина. Приезжающие из-за рубежа американцы, не сделавшие прививку от коронавируса, должны будут сдавать тест на COVID-19 за сутки до поездки, а также после приезда в Соединенные Штаты.

Как уточняет агентство Рейтер, новая политика Вашингтона, касающаяся обязательной вакцинации, предусматривает ряд исключений. Другие подробности на этот счет не приводятся.

В начале августа сообщалось, что Белый дом считает преждевременным говорить о том, будут ли принимать в США иностранцев, вакцинированных китайскими или российскими препаратами, если прививки станут обязательными для въезда в страну.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.02 / Компания Ford инвестирует в производство автономных электромобилей $29 млрд

08.07 / Самым мощным квантовым компьютером теперь обладает Китай

29.07 / Макаревич составил список тех, «кто и перед кем должен преклонить колено»

25.08 / Эксперт разъяснил призыв Бориса Джонсона к британцам не стыдиться рабовладельческого прошлого

30.01 / В Соединенных Штатах научились превращать пищевые отходы в новую еду

03.07 / На Украине мужчина умер после прививки Pfizer

25.06 / Бердымухамедов предложил создать туркменский мессенджер для распространения “достоверной информации”

21.11 / Россия заявила о готовности направить врачей в Карабах

19.07 / Le Figaro – вандалы разгромили центр вакцинации в одном из французских городов

02.01 / Honor 30 Pro обзавелся новыми функциями с прошивкой Magic UI 4.0

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика