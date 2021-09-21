США ввели новые требования для въезда иностранных граждан

Требования об обязательном наличии отрицательного теста на коронавирус, сделанного не более чем за три дня до поездки, а также подтверждение о полной вакцинации начнут требовать с начала ноября власти США, сообщил координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Джефф Зинтс

«При посадке в направляющийся в США самолет они должны будут показать справку о вакцинации», – сообщил Зинтс, передает ТАСС со ссылкой на Си-эн-би-си.

Как пишет агентство Ассошиэйтед Пресс, от полностью вакцинированных пассажиров международных рейсов по прибытии в США не будут требовать прохождения карантина. Приезжающие из-за рубежа американцы, не сделавшие прививку от коронавируса, должны будут сдавать тест на COVID-19 за сутки до поездки, а также после приезда в Соединенные Штаты.

Как уточняет агентство Рейтер, новая политика Вашингтона, касающаяся обязательной вакцинации, предусматривает ряд исключений. Другие подробности на этот счет не приводятся.

В начале августа сообщалось, что Белый дом считает преждевременным говорить о том, будут ли принимать в США иностранцев, вакцинированных китайскими или российскими препаратами, если прививки станут обязательными для въезда в страну.