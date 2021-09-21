Юрист разъяснил, на каких приусадебных участках можно держать кур

Животных сельскохозяйственного назначения можно разводить на садовых участках, если это не запрещено правилами Товарищества собственников недвижимости (ТСН), а также на землях для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) или же для ведения личного подсобного хозяйства, рассказал газете ВЗГЛЯД юрист Родион Юрьев.

СМИ сообщили, что волгоградский суд оштрафовал на 10 тыс. рублей жительницу области за нецелевое использование земли. Поясняется, что на ее дачном участке, который можно использовать только для садоводства или разведения пчел, появился курятник, хотя данную территорию нельзя использовать в сельскохозяйственных целях. После этого она обратилась в Верховный суд, где подтвердили предыдущее решение.

«Очень важно, о каком статусе земельного участка идет речь. По общим правилам, на землях сельскохозяйственного назначения возможно разводить абсолютно любых животных, если на них не требуется какого-то особого разрешения. Если мы говорим про использование земель для садоводства, то этот вид участка предназначен исключительно для выращивания сельскохозяйственных культур для собственных нужд», – говорит Юрьев.

Он подчеркивает, что можно ли на таких участках разводить пчел и скотину – вопрос неоднозначный, потому что это регулируется законодательством, которое на данный момент вообще не содержит понятие «дачный» участок, есть только огородные и садовые. На первом вообще не разрешается ставить какие-либо дома, он предназначен только для посадки культур. На садовых дозволено размещать жилые постройки, использовать территорию для выращивания растений и отдыха, однако можно ли там размещать животных, определяется местными правилами садоводства.

«Прямого запрета как такого в законе нет, но если есть правило в Товариществе собственников недвижимости (ТСН), раньше это называлось «садовое некоммерческое товарищество» (СНТ), то разведение животных для собственных нужд будет признано незаконным. Статус участка указывается в кадастровом паспорте, и, как правило, он един для территории», – рассказывает специалист.

Если же территория обозначается как земли для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) или для ведения личного подсобного хозяйства, то здесь никаких ограничений нет – все как в обычной деревне, граждане могут сажать культуры и разводить скот, продолжает собеседник. Тем не менее, он обращает внимание на то, что на владельцев участков действует другой закон – «Об ответственном обращении с животными», где есть требования к содержанию живности на личной территории.

«Если же вдруг ваш сосед разводит какой-то скот у себя на участке, но в ТСН этого делать нельзя и вам это мешает, то, поскольку это административное правонарушение, следует направить жалобу государственному инспектору региона по использованию и охране земель. Надо идти в Росреестр, где и сидят сотрудники, которые накладывают штрафы за нецелевое использование земельных участков по статье 8.8 КоАП», – заключил Юрьев.

Ранее юрист Егор Редин напомнил, что за городом автомобилистам могут предъявить штраф за нарушение правил перевозки детей, а также грузов, за отсутствие аптечки, огнетушителя, знака аварийной остановки, светоотражающего жилета и знака «крупногабаритный груз», а также за мойку машины на дачном участке. Кроме того, оштрафовать могут за неправильную перевозку домашнего животного.