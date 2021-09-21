 

Ляшко назвал области, которые ближе всех к включению в “красную” зону

21.09.2021, 3:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Ближе всего к “красному” уровню у нас западные области Украины, как это было в 2020-м и в 2021 годвх. В частности, Черновицкая, Волынская, Ивано-Франковская и Тернопольская области”, – сказал он.

Ляшко напомнил, что по всей Украине в ближайшее время планируюту становить “желтый” уровень.

“После этого на “зеленый” уровень мы можем выйти только тогда, когда семь дней подряд у нас индикаторы будут соответствовать “зеленому” уровню. “Красный” и “оранжевый” уровни устанавливаются для отдельных регионов. Чтобы был установлен “красный” уровень эпидемической опасности, область должна несколько дней подряд превышать один или два показателя, которые определены в постановлении Кабмина. Они в первую очередь оценивают систему здравоохранения: количество коек с кислородом, которые заняты пациентами, количество пациентов, которые подключены к кислородной терапии”, – сказал он. 

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2,35 млн случаев COVID-19 (за последние сутки +2265), умерло около 55 тыс. человек, выздоровело более 2,2 млн пациентов.

В Украине адаптивный карантин действовал до 31 августа, страна вернулась к такому режиму с 24 февраля 2021 года. Регионы делятся на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

С июня в стране разрешена круглосуточная работа кафе и массовые мероприятия. 9 июня Минздрав обнародовал обновленные индикаторы определения уровней эпидопасности, согласно которым все регионы Украины перешли в “зеленую” зону.

Последний раз Кабмин продлевал адаптивный карантин в Украине до 31 декабря.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.06 / Калининский район Петербурга остался без света

18.07 / Бельгия открыла границы для украинцев

04.09 / Суд признал законными действия СК по ситуации с Навальным

11.08 / После разлива нефти у Новороссийска возбуждено уголовное дело

14.03 / Зеленский наградил орденами “За мужество” украинских добровольцев, 64-х из них – посмертно

17.04 / Бутусов: Семинский привлек ОПЗЖ к попытке отнять у Рудьковского акции “Нефтегаздобычи”, а Медведчука назвал “арбитром всей этой х…йни”

05.04 / Новый седан Audi A7 L появился на публике без камуфляжа

08.02 / Япония выразила протест из-за кораблей Китая у островов Сенкаку

28.10 / Заболевший COVID-19 Кличко рассказал о самочувствии

20.09 / 46-летний Вакарчук прокомментировал рождение первенца

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика