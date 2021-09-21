Ляшко назвал области, которые ближе всех к включению в “красную” зону

“Ближе всего к “красному” уровню у нас западные области Украины, как это было в 2020-м и в 2021 годвх. В частности, Черновицкая, Волынская, Ивано-Франковская и Тернопольская области”, – сказал он.

Ляшко напомнил, что по всей Украине в ближайшее время планируюту становить “желтый” уровень.

“После этого на “зеленый” уровень мы можем выйти только тогда, когда семь дней подряд у нас индикаторы будут соответствовать “зеленому” уровню. “Красный” и “оранжевый” уровни устанавливаются для отдельных регионов. Чтобы был установлен “красный” уровень эпидемической опасности, область должна несколько дней подряд превышать один или два показателя, которые определены в постановлении Кабмина. Они в первую очередь оценивают систему здравоохранения: количество коек с кислородом, которые заняты пациентами, количество пациентов, которые подключены к кислородной терапии”, – сказал он.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2,35 млн случаев COVID-19 (за последние сутки +2265), умерло около 55 тыс. человек, выздоровело более 2,2 млн пациентов.

В Украине адаптивный карантин действовал до 31 августа, страна вернулась к такому режиму с 24 февраля 2021 года. Регионы делятся на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

С июня в стране разрешена круглосуточная работа кафе и массовые мероприятия. 9 июня Минздрав обнародовал обновленные индикаторы определения уровней эпидопасности, согласно которым все регионы Украины перешли в “зеленую” зону.

Последний раз Кабмин продлевал адаптивный карантин в Украине до 31 декабря.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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