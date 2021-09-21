Россия подала заявку на проведение чемпионата Европы по баскетболу в 2025 году
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Россия, Украина, Кипр, Финляндия, Венгрия и Латвия подали заявку на проведение чемпионата Европы 2025 года, сообщается на сайте Международной федерации баскетбола (FIBA).
Латвия, Венгрия, РФ и Украина претендуют на проведение матчей групповой и финальной стадии, Кипр и Финляндия подали заявки только на организацию матчей группового этапа, передает РИА «Новости».
Турнир пройдет в четырех странах, но только одна страна примет матчи финальной стадии. Решение об организаторах Евробаскета-2025 примут весной 2022 года.
Ранее сообщалось, что российские волейболисты выиграли в поединке с украинскими спортсменами в матче 1/8 финала чемпионата Европы в Гданьске.
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