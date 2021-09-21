 

Радуцкий уверен, что в Верховной Раде от COVID-19 вакцинированы не более 50% депутатов

21.09.2021, 1:16, Новости дня
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“Я сегодня не предлагал, а требовал от руководства Верховной Рады сделать одну вещь… Это позор, когда Верховная Рада пишет законы, в которых требует от людей вакцинироваться, носить маски, а сама этого не выполняет. Сегодня в Верховной Раде провакцинировано не более 50%”, – сказал Радуцкий.

Ведущий Вадим Карпьяк уточнил, имеет ли Радуцкий в виду только нардепов. Парламентарий ответил утвердительно.

Радуцкий предлагает невакцинированным нардепам перед входом в сессионный зал сдавать экспресс-тест на антиген.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

В Украине первую дозу вакцины получило 6,3 млн человек, а 5,2 млн получили две дозы и завершили вакцианцию.

По состоянию на 8 сентября Украина получила более 20 млн доз вакцин от коронавируса – почти 12,6 млн доз закуплены за счет госбюджета, более 4,3 млн поставлены в рамках глобальной инициативы COVAX, более 3,3 млн Украина получила в качестве гуманитарной помощи от стран ЕС.

За последние три месяца 98,1% госпитализированных с COVID-19 в Украине не были вакцинированы, сообщили в Минздраве.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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