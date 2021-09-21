Газпром объявил о приостановке прокачки газа по «Силе Сибири»
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Прокачку газа по газопроводу «Сила Сибири» временно приостановят для проведения плановых профилактических работ, сообщил Газпром.
Транспортировку газа приостановят с 22 по 29 сентября, передает ТАСС.
Как добавили в Газпроме, сроки проведения работ согласованы с китайской компанией CNPC в 2020 году. «По ранее достигнутой договоренности профилактика оборудования и систем газопровода осуществляется два раза в год: весной и осенью», – отметили в Газпроме.
1 апреля прокачку газа по газопроводу «Сила Сибири» останавливали для плановых профилактических работ. И 8 апреля Газпром сообщил о возобновлении транспортировки газа по «Силе Сибири» после профилактических работ.
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