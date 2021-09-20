 

Боевики обстреляли ВС Сирии с подконтрольной Турции территории Алеппо

20.09.2021, 22:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаВ результате артиллерийского удара со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих на подконтрольной Турции территории провинции Алеппо, пострадали четверо сирийских военных, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

«В провинции Алеппо зафиксировано три обстрела позиций сирийских правительственных сил со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих на территории, подконтрольной вооруженным силам Турции», – приводит слова контр-адмирала ТАСС.

Как сообщил сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, боевики произвели минометный обстрел (из района н. п. Анаб) и артиллерийский удар (из района н. п. Джибрин) правительственных сил в районе населенного пункта Марааназ. «Боевики из района населенного пункта Кимар нанесли артиллерийский удар по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Сагана, в результате которого ранено четыре военнослужащих вооруженных сил САР», – отметил он.

Кулить подчеркнул, что российский Центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований «отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах».

Ранее в понедельник пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что американские военные нанесли удар по одному из лидеров запрещенной в РФ террористической группировки «Аль-Каида» в окрестностях Идлиба на территории Сирии.

В прошлый четверг сирийский военный погиб в Идлибе при артобстреле террористов. Кроме того, 10 августа боевики из подконтрольных Турции территорий в идлибской зоне деэскалации обстреляли позиции ВС Сирии в провинциях Идлиб и Алеппо, в результате двое сирийских военнослужащих получили ранения.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.09 / В Кирове открыли первый технопарк «Кванториум»

06.10 / Педиатр предположил причины массового обморока школьников

24.11 / Солистка “ВИА Гры” рассказала, какие советы на ушко дает Брежнева

21.06 / NTD – защитить людей и природу — Испания переходит на биоразлагаемые маски

02.01 / В Дагестане произошло землетрясение

24.05 / “Через 5–7 лет все страны будут так делать”. Вице-премьер Федоров о технологии е-подписи в “Дії”

18.07 / Назначен временный глава правления “Укргазбанка” вместо Шевченко

26.01 / Цены на отдых в Турции резко выросли

03.04 / Хакеры украли данные более 500 млн пользователей Facebook

17.02 / “Гитлер был очень смелым человеком”. Пропагандист Соловьев сравнил немецкого фюрера и Навального

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика