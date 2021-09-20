 

СБУ открыла уголовное производство из-за выборов в Госдуму РФ, которые проводили в оккупированном Крыму

20.09.2021, 20:47, Новости дня
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Об этом пресс-служба СБУ проинформировала 20 сентября. 

Уголовное производство открыли по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. 

“Документируются все причастные к этому псевдоголосованию: как из числа официальных представителей РФ, так и среди граждан Украины, которые, нарушая отечественное законодательство, помогали государству-агрессору”, – отмечается в релизе. 

Совет национальной безопасности и обороны Украины 17 сентября решил ввести санкции против причастных к организации и проведению выборов в Госдуму на территории Крыма и временно оккупированных районов Луганской и Донецкой областей.

В первом санкционном списке 53 члена территориальных избиркомов и 33 кандидата в Госдуму, говорил секретарь СНБО Алексей Данилов. Как сказано в релизе СБУ, речь идет о причастных к выборам на территории Крыма.

СБУ предоставила СНБО материалы для введения санкций в отношении организаторов и участников выборов, Совет нацбезопасности принял решение по санкциям по инициативе СБУ, уточняется в сообщении. 

“В течение всего избирательного процесса Служба безопасности Украины собирала материалы в отношении лиц, которые организовывают и участвуют в этих гонках. Ведь они не просто легитимизируют оккупационную власть, а несут угрозу суверенитету и независимости Украины и являются соучастниками преступления международного масштаба”, – рассказал глава СБУ Иван Баканов.

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины (ВСУ) с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Выборы в Госдуму проходили с 17-го по 19 сентября. По результатам обработки 99% протоколов “Единая Россия” получает 49,82% голосов, КПРФ – 19%, ЛДПР – 7,49%, “Справедливая Россия – Патриоты – За правду” – 7,42%, “Новые Люди” с 5,35%, пишет “Интерфакс”. 

Верховная Рада и МИД Украины призывали мир не признавать незаконные выборы в Госдуму РФ в Крыму и при участии жителей Донбасса.

Евросоюз не признал результаты голосования на выборах в Госдуму России в оккупированном Крыму. “Мы никогда не признаем голосование в Крыму, потому что Крым – это Украина. Мы обеспокоены тем, что жителям не подконтрольных Киеву украинских территорий на Донбассе выдавали российские паспорта, чтобы они участвовали в выборах. Это противоречит Минским соглашениям”, – заявил 20 сентября пресс-секретарь ЕС по иностранным делам и политике безопасности Петер Стано.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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